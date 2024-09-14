Американец засунул деталь Lego в нос и высморкал её спустя 26 лет

Житель Аризоны обнаружил деталь Lego в носу, которую он засунул туда ещё в детстве. Об этом сообщает журнал People.

32-летний Энди Нортон долгие годы страдал от заложенности носа, списывая всё на аллергию. По совету врача он начал сморкаться в душе, где повышенная влажность помогает быстрее прочистить носовые пазухи. На одной из таких процедур мужчина высморкал какой-то предмет. Рассмотрев его детальнее, стало понятно, что это часть конструктора.

Он сразу вспомнил, что засунул деталь, когда ему было шесть лет. Мужчина считал, что мама вытащила элемент ещё тогда, но, видимо, часть так и осталась в дебрях дыхательных путей. Теперь Нортон дышит полной грудью. Lego он оставил на память в качестве сувенира.