Утерянный номер телефона может лишить россиян денег и аккаунтов

Утрата мобильного номера грозит потерей доступа к банковским и другим важным сервисам. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин. По его словам, если долго не пользоваться номером, оператор может отдать его новому абоненту – и вместе с сим-картой он получит ключи к аккаунтам прежнего владельца.

«Если вы долгое время не пользуетесь номером, операторы сотовой связи забирают его. И через несколько месяцев он может оказаться у нового пользователя, который получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах, тайнам и банковским счетам, даже если сам того не желает», – отметил Золотухин в беседе с «Лентой.ру».

Специалист добавил, что важно сразу уведомлять банк о смене номера и привязанных сервисах. Если не сделать это вовремя, информация о финансовых операциях в СМС и пароли будут приходить на старый номер. Аферисты могут воспользоваться этим, чтобы перевести деньги со счёта или оформить заявку на кредит. Эксперт также посоветовал изменить номер, привязанный к «Госуслугам», а затем заняться остальными сервисами, начиная с электронной почты и заканчивая соцсетями.

Ранее Life.ru писал, что мошенники могут перехватывать номера россиян через поддельные документы. Одним из признаков атаки является внезапная потеря сигнала и отказ телефона работать, хотя оператор выпускает новую SIM-карту. Злоумышленники таким образом получают доступ к банковским счетам и личным данным.