В России выявили миллион телефонных номеров, оформленных на 56 человек

Российские правоохранительные органы пресекли масштабные схемы кибермошенничества. Подробнее об этом в ходе выступления на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Гуцан проинформировал участников заседания о выявлении беспрецедентной концентрации абонентских номеров сотовой связи. Было установлено, что более миллиона активных номеров были оформлены всего на пятьдесят шесть граждан. Эта аномальная статистика свидетельствует о широком использовании подставных лиц для легализации каналов связи, используемых в криминальных целях.

Кроме того, генпрокурор доложил о результатах борьбы с технической инфраструктурой, используемой для совершения мошеннических действий. По его словам, российские структуры смогли изъять свыше двух тысяч сим-боксов. Согласно оценкам ведомства, данное оборудование позволяло злоумышленникам осуществлять до двадцати миллионов мошеннических звонков ежедневно. В рамках этой же операции было конфисковано более полумиллиона сим-карт, которые использовались для этих атак.