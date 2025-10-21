Сектор Газа
21 октября, 06:27

Россиянам посоветовали не хранить крупные суммы на банковской карте

Хранить большие суммы на банковской карте небезопасно и невыгодно. Об этом предупредила доцент кафедры гос­и­му­ни­ципаль­ных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По её словам, доступ к карте могут получить мошенники, особенно если она привязана к интернет-магазинам и цифровым сервисам.

«Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — отметила эксперт.

Валишвили также добавила, что свободные средства должны работать — их лучше разместить на вкладе или накопительном счёте, откуда можно снять деньги без потери доходности. На карте, по её словам, стоит держать лишь сумму, необходимую на повседневные расходы в течение нескольких дней.

Ранее россиян предупредили, что call-центры научились обходить маркировку звонков. Кроме того, в МВД рассказали о новой схеме мошенников с поддельными ссылками на льготы. Кстати, аферисты начали красть личные данные под видом стажировки.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
