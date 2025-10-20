Пенсии в ноябре выплатят досрочно

Россияне получат пенсии в ноябре немного раньше обычного из-за праздников. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что график выплат скорректировали, чтобы пожилые граждане не остались без денег в длинные выходные.

По словам парламентария, перечисления, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября. Он уточнил, что это касается всех получателей – и тех, кому пенсии зачисляют на банковские карты, и тех, кто получает выплаты через почту или доставку на дом.

Говырин подчеркнул, что такое решение приняли в связи с празднованием Дня народного единства, чтобы избежать задержек и неудобств для пенсионеров.

«Важно, чтобы люди получили свои деньги вовремя, без переносов и ожиданий», – отметил депутат в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры могут увеличить выплаты, если переедут в другой регион или возьмут на попечение ребёнка. Переезд на Север или Дальний Восток добавит к пенсии районный коэффициент, а после 80 лет сумма удваивается автоматически. Также надбавку дают за иждивенцев – детей, родителей или супругов с инвалидностью.