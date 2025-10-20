Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 04:23

Пенсии в ноябре выплатят досрочно

Депутат Говырин: Пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне получат пенсии в ноябре немного раньше обычного из-за праздников. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что график выплат скорректировали, чтобы пожилые граждане не остались без денег в длинные выходные.

По словам парламентария, перечисления, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября. Он уточнил, что это касается всех получателей – и тех, кому пенсии зачисляют на банковские карты, и тех, кто получает выплаты через почту или доставку на дом.

Говырин подчеркнул, что такое решение приняли в связи с празднованием Дня народного единства, чтобы избежать задержек и неудобств для пенсионеров.

«Важно, чтобы люди получили свои деньги вовремя, без переносов и ожиданий», – отметил депутат в беседе с РИА «Новости».

Роднина удивилась реакции россиян на её призыв не рассчитывать на пенсию
Роднина удивилась реакции россиян на её призыв не рассчитывать на пенсию

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры могут увеличить выплаты, если переедут в другой регион или возьмут на попечение ребёнка. Переезд на Север или Дальний Восток добавит к пенсии районный коэффициент, а после 80 лет сумма удваивается автоматически. Также надбавку дают за иждивенцев – детей, родителей или супругов с инвалидностью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar