Call-центры научились обходить маркировку звонков, раскрыта новая схема
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaKtv
Некоторые call-центры нашли способ обходить закон о маркировке звонков от компаний, что позволяет им звонить россиянам без предупреждения о спаме. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Теперь граждане начали получать звонки с неопознанных номеров. Как только они отвечают, выясняется, что их беспокоят с целью проведения социального опроса. Уловку подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, которые также получали звонки с неизвестных номеров.
«Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказали абоненты», — говорится в материале.
Отмечается, что скорее всего call-центры используют своих сотрудников для таких звонков, требуя от них связываться с людьми с личных телефонов.
Напомним, что с 1 сентября текущего года вступило в силу правило о маркировке телефонных вызовов, однако не все компании соблюдают его. Данная услуга оказывается на платной основе, и операторы связи начали взимать плату за каждый вызов, независимо от его результата. Ассоциация предлагает отменить плату за короткие звонки и убрать штрафы за проведение опросов без предварительного согласия. В качестве альтернативы предлагается считать согласие полученным, если звонок помечен как «опрос».
