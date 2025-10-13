Валдайский форум
13 октября, 07:58

Call-центры научились обходить маркировку звонков, раскрыта новая схема

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaKtv

Некоторые call-центры нашли способ обходить закон о маркировке звонков от компаний, что позволяет им звонить россиянам без предупреждения о спаме. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Теперь граждане начали получать звонки с неопознанных номеров. Как только они отвечают, выясняется, что их беспокоят с целью проведения социального опроса. Уловку подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, которые также получали звонки с неизвестных номеров.

«Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок, рассказали абоненты», — говорится в материале.

Отмечается, что скорее всего call-центры используют своих сотрудников для таких звонков, требуя от них связываться с людьми с личных телефонов.

Колл-центры в России оказались под угрозой закрытия из-за новых правил маркировки
Напомним, что с 1 сентября текущего года вступило в силу правило о маркировке телефонных вызовов, однако не все компании соблюдают его. Данная услуга оказывается на платной основе, и операторы связи начали взимать плату за каждый вызов, независимо от его результата. Ассоциация предлагает отменить плату за короткие звонки и убрать штрафы за проведение опросов без предварительного согласия. В качестве альтернативы предлагается считать согласие полученным, если звонок помечен как «опрос».

