Колл-центры в России оказались под угрозой закрытия из-за новых правил маркировки

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» обратилась к президенту России и председателю партии «Единая Россия» с просьбой пересмотреть новые правила маркировки звонков. По их данным, из-за нововведений уже закрылись как минимум 18 колл-центров в разных регионах страны. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Ассоциация, представляющая компании из 32 городов России и проводящая около 55% всех телефонных опросов, утверждает, что нововведения негативно скажутся на проведении социологических исследований. По её данным, для получения одного репрезентативного голоса теперь требуется до 1200 случайных звонков. В прошлом году ассоциация провела 5,7 млрд звонков. Изменения уже привели к закрытию 18 колл-центров в таких городах, как Пермь, Новосибирск, Томск и Владимир.

С 1 сентября вступили в силу новые правила маркировки, требующие передачи информации о компании при звонке. Услуга предоставляется на платной основе, а операторы связи начали взимать плату за каждый вызов независимо от результата. Ассоциация предлагает отменить плату за короткие звонки и убрать штрафы за опросы без предварительного согласия, либо признать согласие при звонке с пометкой «опрос».

