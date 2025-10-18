В МВД предупредили о новой схеме мошенников с поддельными ссылками на льготы

Мошенники распространяют фальшивые объявления, заманивая обещаниями компенсаций, субсидий, выплат и льгот. Такая ссылка чаще всего отведёт пользователя на фишинговый сайт, стилизованный под официальный. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

После перехода по ссылке жулики предлагают ввести данные от «Госуслуг» якобы для оформления выплат. На деле любая введённая информация даёт злоумышленникам полный доступ к аккаунту и ко всем персональным данным, которые там есть.

«Если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным, что в них находятся», — сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, как криптоброкер лишился более 10,6 миллиона рублей после встречи с мошенником в кафе. Аферист вместо реальных денег оставил ему сумку, полную «билетов банка приколов».