Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:19

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с поддельными ссылками на льготы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Мошенники распространяют фальшивые объявления, заманивая обещаниями компенсаций, субсидий, выплат и льгот. Такая ссылка чаще всего отведёт пользователя на фишинговый сайт, стилизованный под официальный. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

После перехода по ссылке жулики предлагают ввести данные от «Госуслуг» якобы для оформления выплат. На деле любая введённая информация даёт злоумышленникам полный доступ к аккаунту и ко всем персональным данным, которые там есть.

«Если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным, что в них находятся», — сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с договорами на газовое оборудование
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

Ранее Life.ru рассказывал, как криптоброкер лишился более 10,6 миллиона рублей после встречи с мошенником в кафе. Аферист вместо реальных денег оставил ему сумку, полную «билетов банка приколов».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Госуслуги
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar