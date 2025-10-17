В МВД предупредили о новой схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

В России выявили новую схему хищения средств, связанную с внутридомовым и внутриквартирным оборудованием (ВДГО и ВКГО). Как говорится в материалах МВД РФ, это касается изменений законодательства 2023 года, когда договоры заключались на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО только со специализированной организацией. Об этом пишет ТАСС.

Людям звонят неизвестные, объясняя, будто необходимо срочно заключить договор по новым требованиям. Для убедительности сообщается «номер талона» на перезаключение, а затем предлагается перейти на сайт, имитирующий официальный ресурс. После ввода личной информации появляется уведомление о якобы отправленном коде, который затем просят продиктовать.

Сценарий продолжается участием «сотрудников» различных ведомств, которые настаивают на переводе денег на «безопасный счёт».

А ранее мошенники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению