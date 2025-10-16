Пенсионерка в Екатеринбурге отдала 10 миллионов рублей «сотрудникам ФСБ»

В Екатеринбурге мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, похитили у 73-летней пенсионерки 10 миллионов рублей, которые она передала через курьера. Об инциденте сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«Как пояснил пенсионерке лжесиловик, от имени собеседницы осуществляются попытки перевода денежных средств террористам, и для доказательства её непричастности необходимо чётко следовать его указаниям. Звонивший убедил женщину приобрести новый смартфон и уже через него поддерживать связь с ним, а также с начальником контрразведки и ещё одним сотрудником ФСБ», — сказали в ведомстве.

По инструкции аферистов пенсионерка сняла через кассу банка все свои накопления, а на следующий день отдала деньги прибывшему курьеру, который назвал кодовое слово «тюльпан». Осознание произошедшего пришло к женщине только после разговора с сыном, который и распознал в произошедшем преступный обман.

Ранее сообщалось о схеме, при которой мошенники, используя поддельные документы, получают дубликат SIM-карты жертвы. Если ваш телефон неожиданно перестал работать (нет звонков и интернета), а оператор подтверждает, что в это время была сделана новая SIM-карта на ваш номер — это верный признак атаки.