Регион
16 октября, 01:54

Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на материалы Министерства внутренних дел.

Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению. Таким образом, мошенники получают возможность несанкционированно переводить средства на свои счета. Позже выясняется, что аккаунт отправителя был взломан и использован злоумышленниками в преступных целях.

В МВД также предупреждают, что киберпреступники распространяют вирусы, завуалированные под видеоархивы. Эти вредоносные программы также предоставляют злоумышленникам несанкционированный доступ к мобильным устройствам пользователей.

Мошенники взломали аккаунт Бородиной с 20 млн подписчиков
Ранее в Минцифры рассказали о способе защитить от взлома свой аккаунт на «Госуслугах». В ведомстве пояснили, что для повышения безопасности в портал интегрировали новую функцию под названием «Доверенный контакт», предусматривающую отправку близкому человеку дополнительного кода подтверждения при попытке сменить пароль.

