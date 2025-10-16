Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на материалы Министерства внутренних дел.

Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению. Таким образом, мошенники получают возможность несанкционированно переводить средства на свои счета. Позже выясняется, что аккаунт отправителя был взломан и использован злоумышленниками в преступных целях.

В МВД также предупреждают, что киберпреступники распространяют вирусы, завуалированные под видеоархивы. Эти вредоносные программы также предоставляют злоумышленникам несанкционированный доступ к мобильным устройствам пользователей.

Ранее в Минцифры рассказали о способе защитить от взлома свой аккаунт на «Госуслугах». В ведомстве пояснили, что для повышения безопасности в портал интегрировали новую функцию под названием «Доверенный контакт», предусматривающую отправку близкому человеку дополнительного кода подтверждения при попытке сменить пароль.