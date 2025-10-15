Мошенники взломали аккаунт Бородиной с 20 млн подписчиков

Аккаунт Ксении Бородиной в Instagram* взломали мошенники. Об этом сама телеведущая рассказала в Telegram-канале. Она попросила не вестись на уловки аферистов и не отправлять им деньги. На её станицу в запрещённой соцсети подписаны более 20 млн пользователей.

«Прошу Вас до моего официального видео-обращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта!» — указала Бородина.

