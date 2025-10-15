Сектор Газа
15 октября, 18:52

Мошенники взломали аккаунт Бородиной с 20 млн подписчиков

Обложка © Telegram/ Ксения Бородина

Аккаунт Ксении Бородиной в Instagram* взломали мошенники. Об этом сама телеведущая рассказала в Telegram-канале. Она попросила не вестись на уловки аферистов и не отправлять им деньги. На её станицу в запрещённой соцсети подписаны более 20 млн пользователей.

«Прошу Вас до моего официального видео-обращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта!» — указала Бородина.

«Я всё-таки народная артистка»: Бузова рассказала, чем приходится жертвовать ради фанатов
Ранее Life.ru сообщал, что налоговый долг Лерчек превысил 169 млн рублей. При этом на начало месяца, 2 октября, размер долга составлял 28,616 миллиона рублей. На данный момент Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Полина Никифорова
