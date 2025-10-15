«Я всё-таки народная артистка»: Бузова рассказала, чем приходится жертвовать ради фанатов

Ольга Бузова призналась, что её дневной календарь забит до последней минуты, из-за чего у неё нет времени на сон. Артистка рассказывает, что порой приезжает на съёмки в том же наряде, в котором была на предыдущем мероприятии, и едва успевает добежать до следующего выхода в свет. Об этом она сообщила Пятому каналу.

Бузова — о своём графике. Видео © Пятый канал

«Я всем говорю, что сон — это важно, но не получается. Пока не получается», — сказала певица.

Друзья советуют ей сделать паузу и восстановиться, но Ольга считает своим долгом не подводить поклонников и готова жертвовать отдыхом ради них. Она иронично называет себя «самозванкой» на посту народной артистки, подчёркивая, что всегда ставит людей выше себя.

«Я всё-таки народная артистка. Как-то я не слишком пафосно сказала, да? Вообще же этот статус должны вручать, а я такая, получается, самозванка. Я себя такой ощущаю, потому что я девочка из народа, и для меня в приоритете всегда люди, нежели я сама», — призналась Бузова.

Многие же связывают её неутомимость с доходами: по сведениям СМИ, за 40‑минутное выступление Бузова может получать около 4,5 млн рублей. Однако теледива говорит, что дело тут совсем не в деньгах, а в эмоциях, которые она дарит своей огромной фанбазе.

Ольга Бузова — одна из таких артистов, которые не теряют в популярности, даже если не напоминают о себе. Однако на карьеру у неё большие планы. Ранее певица заявила, что в следующем году она собирается выступить на Интервидении.