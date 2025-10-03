«Номер один»: Продюсер отреагировал на слухи о новом романе Бузовой с женатым мужчиной

В светских кругах активно обсуждают возможный новый роман Ольги Бузовой с женатым мужчиной. Продюсер Сергей Дворцов не стал опровергать эти слухи.

«Всё может быть, абсолютно. Оля красивая, талантливая девушка. Она достойна богатого, красивого мужчины. Её жизнь всегда обсуждается в светских кругах. Она почти номер один для обсуждения в принципе в наших кулуарах, поэтому я не исключу, что у неё появился тайный избранник», — поделился он в разговоре с порталом «Страсти».

Продюсер отметил, что эффектная телеведущая традиционно привлекает внимание состоятельных мужчин, хотя подтверждений роману пока нет. По его словам, предполагаемый избранник работает вместе с Бузовой, и их сближение произошло в процессе сотрудничества. Дворцов добавил, что мужчина мог вдохновляться Ольгой, независимо от его семейного статуса. Сама телеведущая после расставания с рэпером Давой предпочитает не комментировать личную жизнь.

Напомним, недавно на руке Ольге Бузовой заметили дорогое украшение — браслет Bvlgari из розового золота Fiorever. Стоимость такого аксессуара составляет порядка трёх миллионов долларов, поэтому поклонники и журналисты предложили, что светской львице подарил его состоятельный тайный поклонник.