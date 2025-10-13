Налоговый долг Лерчек превысил 169 млн рублей

На 13 октября налоговыми органами были приняты решения о полном или частичном приостановлении операций по ряду счетов для взыскания образовавшейся задолженности. При этом на начало месяца, 2 октября, размер долга составлял 28,616 миллиона рублей.

На данный момент Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России. Следствие установило, что блогерша выводила средства за границу через продажу онлайн-курсов: она заключала договоры с иностранной фирмой и перечисляла деньги на её счета. Чтобы скрыть истинный характер операций, она предоставляла валютному контролю ложные сведения. Общая сумма выведенных средств достигла 251 млн рублей.