12 октября, 05:29

С задолжавшей 168 миллионов Лерчек взыскивают коммуналку

Блогерша Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Судебные приставы принудительно взыскивают с блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) долг по коммунальным платежам. Она не оплатила в срок счета за жильё, тепло, электроэнергию и другие услуги. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с судебными и другими материалами.

Сейчас общая сумма долга превышает 6,7 тысячи рублей. Принудительное взыскание задолженности было поручено на основании решения мирового судьи Москвы.

На данный момент Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России. Следствие считает, что блогерша, продавая онлайн-курсы, заключали договоры с иностранной компанией и переводили оплату на счета в зарубежном банке. При этом они предоставили в органы валютного контроля недостоверные сведения о целях и основаниях переводов, таким образом выведя за границу около 251 млн рублей. Текущий долг 33-летней блогерши перед налоговой составляет 168 млн.

