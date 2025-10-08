Долг блогерши Лерчек перед ФНС взлетел на 140 млн рублей за две недели

Налоговые обязательства известной марафонщицы и блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) продемонстрировали рекордный рост, увеличившись на 140 миллионов рублей менее чем за две недели. Это следует из базы данных ФНС, пишет SHOT.

Долг блогерши Лерчек перед налоговой вырос до 169 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT.

Текущая задолженность 33-летней блогерши перед налоговой службой составляет 168 812 519 рублей, тогда как ещё 25 сентября этот показатель находился на отметке 28 628 657 рублей. Чекалина в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в организации незаконного вывода из России 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Стремительный рост налоговых требований происходит на фоне продолжающегося расследования в отношении предпринимательской деятельности инфлюенсера.

Напомним, в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода крупных денежных средств в ОАЭ с использованием поддельных документов на сумму 251 миллион рублей.