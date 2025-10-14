«Госуслуги» ввели функцию «доверенный контакт» для защиты от аферистов

Защитить от взлома свой аккаунт на «Госуслугах» теперь можно с помощью новой функции «Доверенный контакт», близкому человеку будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля. Об этом рассказали в Минцифры.

«Главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией «Госуслуг» — возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что указанное доверенное лицо не сможет попасть в личный кабинет пользователя или действовать от его имени, функции будут строго ограничены возможностью подтвердить доступ в чужой аккаунт. Стать доверенным лицом сможет только совершеннолетний гражданин, имеющий свою страницу на «Госуслугах». Для активизации опции нужно зайти в раздел «Безопасность». При это потребуется согласие близкого человека для его участия в системе.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмануть россиян и получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают обновить сведения о полученном образовании.