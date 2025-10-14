Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:21

«Госуслуги» ввели функцию «доверенный контакт» для защиты от аферистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Защитить от взлома свой аккаунт на «Госуслугах» теперь можно с помощью новой функции «Доверенный контакт», близкому человеку будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля. Об этом рассказали в Минцифры.

«Главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией «Госуслуг» — возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что указанное доверенное лицо не сможет попасть в личный кабинет пользователя или действовать от его имени, функции будут строго ограничены возможностью подтвердить доступ в чужой аккаунт. Стать доверенным лицом сможет только совершеннолетний гражданин, имеющий свою страницу на «Госуслугах». Для активизации опции нужно зайти в раздел «Безопасность». При это потребуется согласие близкого человека для его участия в системе.

Маскировка под начальство: Доцент рассказал, как в Telegram крадут доступ к «Госуслугам»
Маскировка под начальство: Доцент рассказал, как в Telegram крадут доступ к «Госуслугам»

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмануть россиян и получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают обновить сведения о полученном образовании.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госуслуги
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar