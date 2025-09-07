«Госуслуги» под прицелом: Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов
Россиян обманывают под предлогом обновления сведений об образовании
Мошенники нашли новый способ обмануть россиян и получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Как выяснили РИА «Новости», аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают обновить сведения о полученном образовании.
Чтобы «помочь» с внесением данных, злоумышленники просят назвать код из смс от «Госуслуг». После этого они получают полный доступ к кабинету жертвы. В самой системе предупреждают: код никогда не следует сообщать третьим лицам, и если его просят — это однозначно мошенники.
Ранее Life.ru писал, что с 1 июня в России действует закон, направленный на защиту граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводятся поэтапно: уже запрещено использовать мессенджеры для связи с клиентами от имени госорганов, банков и операторов связи. С 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября – от навязчивых спам-звонков.