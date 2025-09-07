«Госуслуги» под прицелом: Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов

Мошенники нашли новый способ обмануть россиян и получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Как выяснили РИА «Новости», аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и предлагают обновить сведения о полученном образовании.

Чтобы «помочь» с внесением данных, злоумышленники просят назвать код из смс от «Госуслуг». После этого они получают полный доступ к кабинету жертвы. В самой системе предупреждают: код никогда не следует сообщать третьим лицам, и если его просят — это однозначно мошенники.