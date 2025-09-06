Мессенджер MAX
6 сентября, 19:53

МВД: Мошенники крадут у россиян деньги при выводе дохода от инвестиций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Мошенники разработали новую схему хищения денег у россиян, желающих вывести прибыль от инвестиций, используя функцию синхронизации устройств. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, с которыми ознакомилось информационное агентство ТАСС.

Злоумышленники привлекают жертв, размещая в Интернете ссылки с якобы выгодными инвестиционными предложениями, используя для доверия образы популярных блогеров. После перехода по ссылке и оставления контактов с потенциальной жертвой связывается человек, представляющийся менеджером биржи.

«Для оформления операций заявителя зарегистрируют на платформе с персональным кабинетом и предоставляют номер депозитов «кассиров», которые берут небольшую комиссию за перевод денег на «брокерский счет», говорится в материалах.

Далее в системе искусственно создаётся видимость роста виртуального капитала. Для вывода средств мошенник под видом консультанта убеждает жертву включить синхронизацию телефона с его устройством, чтобы под контролем создать виртуальный кошелёк.

«Как только проводится синхронизация, с банковских счетов жертвы списываются все деньги», отмечается в документе.

В министерстве рекомендуют гражданам избегать инвестиционных проектов, продвигаемых исключительно через соцсети и мессенджеры. Перед вложением средств необходимо проверять наличие у компании лицензии Центрального банка и тщательно изучать репутацию брокера.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему кражи аккаунтов на Госуслугах, используя фальшивые рабочие чаты и поддельного бота в Telegram. Они обращаются к сотрудникам компаний с просьбой перевести архивные данные в электронный формат и удалить информацию об уволенных коллегах. Для этого мошенники предлагают воспользоваться, якобы, официальным ботом «Госуслуг», прося перейти по ссылке, нажать на кнопку «start» и ввести свой номер телефона.

Анастасия Никонорова
