Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 18:33

Мошенник обманул москвича на 10 млн рублей с помощью сувенирных купюр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве раскрыта дерзкая мошенническая схема, в результате которой криптоброкер лишился более 10,6 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.

Преступление было совершено в несколько этапов. Аферист встретился с потерпевшим, занимающимся обменом криптовалюты, в кафе. После мнимой сделки злоумышленник оставил сумку с купюрами, которые оказались сувенирными. Полиция быстро отреагировала на заявление потерпевшего. В результате оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан в Павловском Посаде. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Подмосковья.

Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку
Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Ранее Life.ru писал, что 73-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошенникам 10 млн рублей. Она полагала, что переводит сумму правоохранительным органам. Осознание произошедшего пришло к женщине только после разговора с сыном, который и распознал в произошедшем преступный обман.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar