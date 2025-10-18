Аферисты начали красть личные данные под видом стажировки

О новой схеме мошенничества, связанной с предложениями о работе, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Нёмкин. Злоумышленники предлагают стажировку или работу, требуя в качестве условия отправку копий личных документов, таких как паспорт, ИНН, СНИЛС, а также данные банковских карт. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн.

Парламентарий отметил, что наиболее распространённые схемы включают предложения «предоплаты» за обучение, оформление документов или участие в стажировке. Он также посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе и помнить, что законопослушные работодатели не требуют оплаты от соискателей за трудоустройство или стажировку.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме хищения средств, связанной с внутридомовым и внутриквартирным газовым оборудованием (ВДГО и ВКГО). Мошенники звонят людям, объясняя, что необходимо срочно заключить договор по новым требованиям. Для убедительности сообщается «номер талона» на перезаключение, а затем предлагается перейти на сайт, имитирующий официальный ресурс. После ввода личной информации появляется уведомление о якобы отправленном коде, который затем просят продиктовать. Сценарий продолжается участием «сотрудников» различных ведомств, которые настаивают на переводе денег на «безопасный счёт».