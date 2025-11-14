Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме
Обложка © Life.ru
С аэропортов Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Уфы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В настоящее время все аэропорты на территории России функционируют в штатном режиме.
Ранее Life.ru сообщал о снятии ограничений с аэропортов Тамбова (Донское), Краснодара (Пашковский), Геленджика и Волгограда. Меры были направлены на обеспечение безопасности полётов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.