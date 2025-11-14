Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 04:48

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С аэропортов Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Уфы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В настоящее время все аэропорты на территории России функционируют в штатном режиме.

В Хабаровске пассажир отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в аэропорт
В Хабаровске пассажир отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в аэропорт

Ранее Life.ru сообщал о снятии ограничений с аэропортов Тамбова (Донское), Краснодара (Пашковский), Геленджика и Волгограда. Меры были направлены на обеспечение безопасности полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar