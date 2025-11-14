Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

14 ноября, 04:00

Ограничить шум: В России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом

Депутат Михаил Иванов предложил ввести лимит на новогодние рекламные рассылки

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В России хотят ввести временные ограничения на количество рекламных рассылок в предпраздничный период. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Соответствующее обращение уже направлено в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность установления лимита в размере не более двух-трёх сообщений от одного отправителя в период с 10 по 31 декабря. Текст документа есть в распоряжении Life.ru.

«Инициатива носит не запретительный, а упорядочивающий характер. Речь идёт не о полном запрете, а о разумном самоограничении. Это поможет компаниям быть более избирательными в общении с клиентами, а людям — сосредоточиться на главном: подготовке к семейному празднику в спокойной обстановке», — отметил депутат.

Иванов также отметил духовно-нравственный аспект проблемы, указав, что чрезмерный коммерческий ажиотаж искажает суть праздника, и подчеркнул необходимость создания условий для спокойной подготовки к семейному торжеству без информационного шума.

Кроме того, данная мера поможет поддерживать добросовестную конкуренцию, поскольку компании будут вынуждены более ответственно подходить к содержанию своих обращений.

«Убеждён, что подобное регулирование поможет сохранить душевный компас и праздничную атмосферу Нового года, позволив людям в полной мере ощутить радость и спокойствие в кругу близких», — заключил Иванов.

Ранее Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков. При этом важно помнить, что самый запоминающийся подарок — не самый дорогой, а тот, который показывает заботу и внимание, особенно если он связан с хобби человека или сделан своими руками.

Ольга Годуненко
