Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 08:53

Россиян предупредили о штрафах до ₽15 тысяч за украшение подъездов к Новому году

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам до 15 тысяч рублей, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он напомнил, что общие пространства многоквартирных домов являются общедолевой собственностью.

Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков
Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков

«Любое украшение подъезда — даже самое благородное по замыслу — без решения общего собрания собственников расценивается как самоуправство», — цитирует парламентария интернет-издание Regions.ru.

Юрист Анастасия Лебедева уточнила, что особые риски связаны с нарушением правил пожарной безопасности при использовании электрогирлянд, легковоспламеняющихся материалов и конструкций, ограничивающих эвакуационные пути. Для законного оформления праздничного декора необходимо провести голосование собственников, зафиксировать решение протоколом и согласовать размещение элементов с УК, убедившись в их соответствии противопожарным нормативам.

Россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели
Россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели

Ранее в беседе с Life.ru общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что украшение подъездов к праздникам может привести к неприятным последствиям. Так, за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц, а в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar