Россиян предупредили о штрафах до ₽15 тысяч за украшение подъездов к Новому году

Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам до 15 тысяч рублей, предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он напомнил, что общие пространства многоквартирных домов являются общедолевой собственностью.

«Любое украшение подъезда — даже самое благородное по замыслу — без решения общего собрания собственников расценивается как самоуправство», — цитирует парламентария интернет-издание Regions.ru.

Юрист Анастасия Лебедева уточнила, что особые риски связаны с нарушением правил пожарной безопасности при использовании электрогирлянд, легковоспламеняющихся материалов и конструкций, ограничивающих эвакуационные пути. Для законного оформления праздничного декора необходимо провести голосование собственников, зафиксировать решение протоколом и согласовать размещение элементов с УК, убедившись в их соответствии противопожарным нормативам.

Ранее в беседе с Life.ru общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что украшение подъездов к праздникам может привести к неприятным последствиям. Так, за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц, а в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность.