Соседи вправе жаловаться: Эксперт по ЖКХ предупредил россиян о штрафах за украшение подъездов на Новый год

Украшение подъездов к праздникам может привести к неприятным последствиям — вплоть до штрафа. Об этом в беседе с Life.ru предупредил общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ваш сосед, который полностью украшает свой дом светящимися гирляндами, может создавать повышенную пожарную опасность. Обилие иллюминации, особенно если используются некачественные изделия или нарушены правила их монтажа, могут быть сигналом к проверке. В подобных случаях, когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Дмитрий Бондарь Общественный деятель и специалист по ЖКХ

Специалист напомнил, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц, а в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность. Эксперт также подчеркнул, что фасады и подъезды относятся к общему имуществу дома, поэтому их украшение требует согласования с другими жильцами и управляющей организацией.

Бондарь дал практические рекомендации по выбору безопасных гирлянд, посоветовав приобретать сертифицированные изделия с маркировкой о защите от влаги для уличного использования. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть гирлянды на батарейках, которые работают от низкого напряжения и практически не нагреваются. Соблюдение этих правил, по словам эксперта, позволит сделать праздничное оформление не только эффектным, но и безопасным для всех жильцов.

«Перед тем как включить гирлянду, стоит внимательно осмотреть проводку на предмет повреждений. Подключать большое количество гирлянд в одну розетку не следует. Также не стоит оставлять включённую иллюминацию без присмотра, особенно на ночь или когда уходите из дома. Размещать украшения рядом с легковоспламеняющимися предметами также не рекомендуется», — заключил Бондарь.

Ранее Life.ru рассказывал, почему в этом году Россия начала подготовку к новогодним праздникам заметно раньше обычного. Уже в октябре витрины начали украшать, а полки заполнились праздничными товарами. По словам маркетологов, ранняя новогодняя кутерьма действует как маленький «перезапуск» сознания.