Ретро-футуризм, экологичность и handmade: Украшаем ёлку к Новому году вместе с Life.ru

Современные подходы к новогоднему оформлению жилых пространств всё больше смещаются в сторону экологичности и индивидуального подхода. По словам дизайнера интерьера, декоратора Юлии Быковой, это может быть связано с тенденциями экодизайна. В эксклюзивном комментарии для Life.ru эксперт раскрыла неожиданные способы создания праздничной атмосферы с помощью переработанных материалов и современных стилистических решений.

При выборе ёлочных украшений специалист рекомендует обращать внимание на изделия из переработанного сырья. В качестве примеров она привела украшения из пробкового дерева, текстиля бывшего употребления, а также страниц старых печатных изданий. По словам эксперта, даже handmade-изделия могут выглядеть респектабельно, если они несут особую смысловую нагрузку для конкретной семьи.

«По поводу темы экологии важно упомянуть, что, например, дерево, посаженное в горшок, а не спиленное, — это большой плюс. Если речь идёт о загородном доме, такой подход способствует продолжению роста деревьев или расширению садовой зоны. В целом, тема экологичности сегодня очень актуальна и будет важной и в ближайшие годы», — отмечает дизайнер.

В вопросах стилистического оформления актуален ретро-футуризм, который представляет собой современное прочтение дизайнерских решений 1960-х годов. Для этого направления характерно использование сложных цветовых сочетаний — серебристых, графитовых и приглушённых хаки тонов, создающих ощущение сдержанности и спокойствия.

«В цветовой гамме предпочтительны натуральные, земляные оттенки: коричневый, терракотовый, охра, белый, тёплый бежевый — всё это актуально в интерьере и сервировке стола. Также, учитывая традиции, в этом году актуальны красные и оранжевые оттенки, золото, а также коричневатые или огненные цвета, особенно если в интерьере присутствует тема огненной лошади, которая символизирует текущий год», — продолжила Быкова.

При украшении ёлки собеседница Life.ru рекомендует сочетать гирлянды с традиционными игрушками, учитывая общий стиль интерьера. В минималистичных пространствах уместны лаконичные композиции, тогда как в классических интерьерах можно позволить более насыщенное декорирование.

Как подчёркивает дизайнер, ёлка должна гармонировать с интерьером, а не противоречить ему. Например, в экологичном стиле отлично подойдут ёлки с шишками, натуральными украшениями и игрушками ручной работы. Персонализированные игрушки, сделанные своими руками или приобретённые в особенные годы, придадут новогоднему интерьеру индивидуальность. В противном случае, одинаковые ёлки могут выглядеть лишь следованием тренду, а не отражением уникальности каждого человека, подытожила Быкова.

