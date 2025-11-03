Life.ru узнал, почему россияне начали готовиться к Новому году раньше обычного

В этом году Россия заметно раньше начала подготовку к Новому году: витрины засияли гирляндами уже в октябре, а полки магазинов заполнились праздничными товарами задолго до декабря. О причинах такой спешки в комментарии для Life.ru рассказал маркетолог, основатель бизнес-клуба «Олимп», организатор бизнес-форумов и конференций Ахтам Юнусов.

Продажи новогодних товаров начались почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Эксперт объясняет это сочетанием нескольких факторов. С одной стороны, ритейлы стремятся стимулировать спрос и компенсировать снижение продаж в других категориях. С другой — люди сами стараются приблизить праздник, о чём говорят статистика и аналитика.

Это не просто маркетинговый приём. Люди эмоционально устали: от потока новостей, неопределённости, бытового и финансового давления. Новый год — символ надежды и обновления, и бренды очень точно считывают этот запрос. По сути, они дают людям возможность чуть раньше почувствовать праздник и веру в лучшее. Ахтам Юнусов Маркетолог, основатель бизнес-клуба «Олимп», организатор бизнес-форумов и конференций

Потребительское поведение: кто управляет процессом? По словам Юнусова, ответить на этот вопрос невозможно, поскольку речь идёт о двустороннем процессе. Ритейлы начинают первыми, но только потому, что видят спрос. Люди реагируют на праздничное оформление очень живо: фотографируются, делают первые покупки, делятся эмоциями. Получается эффект зеркала — бизнес и покупатели подстраиваются друг под друга.

К тому же ранняя подготовка позитивно влияет на настроение людей в целом. Нарядные витрины, ёлки и новогодняя музыка — всё это действует как маленький «перезапуск» сознания. Люди начинают чаще улыбаться, становятся мягче в общении. Бренды на этом фоне выигрывают в долгосрочной лояльности покупателей.

Стоит отметить, что несмотря на очевидные маркетинговые уловки, потребитель стал более рациональным. Люди заранее планируют подарки, выбирают товары по акциям, стараются не оставлять все траты на декабрь. Загородные дома на новогоднюю ночь в этом году тоже стали бронировать раньше, чтобы не переплачивать из-за повышенного спроса потом.

Тренд на осознанное потребление заметен и в обычной жизни. Растёт интерес к локальным брендам и осознанным покупкам, увеличился спрос на продукты длительного хранения, чаще отказываются от импульсивных покупок. Заметно, что и на базовой продовольственной корзине стали больше экономить.

Как не растерять праздничное настроение и сохранить бюджет Конечно, глядя на ряды мандаринов и ёлочных игрушек, хочется немедленно принести часть этого праздника домой. И остаться при этом в рамках своего бюджета бывает довольно непросто: повсюду реклама, звуки любимых с детства песен и множество новинок.

«По сути для человека многого не нужно. Но иногда он может сам заблуждаться или идти на поводу у навязанных желаний. Раньше обязательным считалось дорогое застолье с красной икрой и дорогими подарками. В действительности это совсем не обязательно — важнее провести время с близкими, чем демонстрировать изобилие», — отмечает собеседник Life.ru.

Чтобы длинный праздничный сезон не обернулся дополнительным финансовым стрессом, эксперт советует придерживаться плана, чтобы не терять контроль над тратами. В частности, полезно будет распределить бюджет по месяцам, составив списки подарков и необходимых покупок. Вместо дорогих статусных подарков лучше выбирать небольшие, но личные знаки внимания. Кроме того, специалист советует бережно относиться к своим дарителям — не требовать невозможного, не давить друг на друга.

Маркетолог подчёркивает, что важна не сумма чеков, а атмосфера и настроение. Когда у человека есть семья — супруг, дети, родители — это намного ценнее всего остального. Новый год всё равно наступит. Главное, сделать праздник по-настоящему тёплым, ярким, весёлым и добрым. А рано появившиеся украшения и ёлки — это шанс продумать всё спокойно и насладиться этим предпраздничным состоянием.

Заблаговременная подготовка к Новому году позволит встретить этот праздник без серьёзного ущерба для кошелька. Подробнее о том, на чём можно сэкономить уже сегодня и как избежать предпраздничного ажиотажа, читайте в материале Life.ru.