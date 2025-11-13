Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков

Поиск новогодних подарков часто выматывает и бьёт по кошельку. Особенно если список людей, которых хочется поздравить, довольно длинный. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru дал практические советы, как сэкономить.

Эксперт рекомендовал составлять список идей заранее, поскольку спонтанные покупки часто оказываются дороже. Он также отметил, что самый запоминающийся подарок — не самый дорогой, а тот, который показывает заботу и внимание, особенно если он связан с хобби человека или сделан своими руками.

Рассмотрите совместные подарки. Дорогой подарок родителям (например, телевизор или пылесос-робот) можно купить в складчину с братом или сестрой. Не забудьте про мелочи! Заложите 10-15% от бюджета на упаковку, красивую открытку с тёплыми словами и, возможно, небольшое лакомство (шоколад, бутылка вина) к основному подарку. Пётр Щербаченко Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Планирование бюджета является эффективным инструментом предотвращения финансового стресса в праздничный период. По мнению эксперта, чёткий финансовый план не только помогает избежать импульсивных покупок и возможных долгов, но и превращает потенциально напряжённый процесс подготовки к праздникам в более радостный и осмысленный опыт.

Экономист отметил, что в некоторых странах существует традиция дарить деньги родным, друзьям и коллегам на Новый год. В качестве примеров он привёл китайский обычай класть деньги в красный конверт, символизирующий счастье.

Специалист пояснил, что подарок деньгами уместен в случаях, когда даритель не знает предпочтений человека, уверен, что тот не обидится, либо он копит на крупную покупку или сам практикует такой формат подарков. Эксперт также добавил, что часто вместо денег дарят сертификаты на косметику, украшения и другие товары.

Со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения экономист сообщил, что в этом году россияне планируют потратить на подарки близким в среднем 21 846 рублей, причём во многих семьях большая часть этой суммы уйдёт на исполнение детских желаний. 59% респондентов готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 14% — от 10 до 20 тысяч рублей, 12% — свыше 20 тысяч рублей, а 15% не планируют дарить ничего.

По данным опроса ВЦИОМ от 10 января 2025 года, средние расходы россиян на празднование Нового года составили 64 439 рублей. Щербаченко отметил, что распределение по категориям показывает следующую картину: на подарки родным и близким было потрачено 29 868 рублей, при этом мужчины тратили в среднем 43 121 рубль, а женщины — 18 958 рублей.

На праздничный досуг, включающий детские ёлки, туристические поездки, походы в театр и ресторан, россияне потратили 22 327 рублей, причём мужчины израсходовали 25 785 рублей, а женщины — 19 398 рублей.

«Таким образом на подарки можно заложить деньги от 2-3 тысяч рублей на человека до 5-7 тысяч рублей на человека. Таким образом, 10-15 тысяч это минимум на подарки и до 25-35 тысяч рублей», — заключил эксперт.

На Новый год обычно принято звать в гости родственников и друзей, накрывать на стол. Ранее Life.ru рассказывал, какие блюда будут красиво смотреться и не опустошат кошелёк к 2026-му.