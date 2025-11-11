Новый год ударит по кошельку: Life.ru узнал, кто рискует потерять до трети дохода в январе

Длинные новогодние и рождественские праздники для многих россиян — время заслуженного отдыха, однако для некоторых они могут обернуться существенными финансовыми потерями. По оценкам экспертов, сотрудники с почасовой или сдельной оплатой труда рискуют недополучить до 30% своего обычного январского дохода. Экономист и социолог Дмитрий Алексеев рассказал Life.ru, что наибольший удар придётся именно по этой категории работников.

«Длинные январские праздники могут привести к снижению дохода на 20–30% для тех, кто получает почасовую или сдельную оплату. При зарплате в 50 тысяч рублей потери составят около 10–15 тысяч, при 100 тысячах — до 20–30 тысяч, а при 25 тысячах — примерно 5–7,5 тысячи рублей», — заявил специалист.

При этом сотрудники с фиксированным окладом в теории защищены Трудовым кодексом, который гарантирует сохранение месячной зарплаты независимо от количества праздничных дней. Однако на практике ситуация часто иная.

«На деле же чаще всего зарплата имеет смешанную структуру — оклад, премии, надбавки, и поэтому в любом случае потеря в деньгах будет ощутима», — объяснил Алексеев.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский согласился с тем, что январь имеет свои финансовые особенности.

«Действительно, в январе количество рабочих дней меньше, чем обычно. В то же время на работниках, получающих заработную плату в твёрдой сумме, это не отразится. Аванс за первую половину января действительно обычно меньше, так как выплачивается только за небольшое количество отработанных дней (около 5 рабочих дней из 17). Однако это компенсируется при выплате зарплаты в конце месяца. Общая сумма остаётся той же, так как по закону (статья 112 ТК РФ) праздничные дни не должны снижать оклад», — поясняет он.

Однако эти гарантии действуют не для всех. Они применимы исключительно к тем, кто получает фиксированный оклад. Для сотрудников с повременной или сдельной оплатой труда, чей доход напрямую зависит от фактически отработанных часов или выполненного объёма работы, общий заработок в январе снизится.

«Учитывая меньшие выплаты в начале года, рекомендуется заранее откладывать часть декабрьской зарплаты, чтобы иметь средства до получения полного январского дохода», — посоветовал юрист.

Таким образом, чтобы избежать финансовых затруднений после праздников, эксперты советуют заранее позаботиться о своём бюджете, особенно если ваш доход зависит от фактически отработанных часов или выполненного объёма работы.

Ранее стало известно, что в календаре выходных и праздничных дней на 2025–2026 годы зафиксировано всего 56 рабочих дней для россиян в период с декабря по февраль. Это обусловлено 12-дневными новогодними каникулами, продолжительность которых обеспечивается переносами: 31 декабря станет нерабочим днём за счёт воскресенья 4 января, а суббота 3 января будет перенесена на 9 января.