Этой зимой россияне будут работать лишь 56 дней

Согласно календарю праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы, в период с декабря по февраль россияне отработают в общей сложности 56 дней. На это напрямую влияют 12-дневные новогодние каникулы, пишет РИА «Новости».

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, это стало возможным благодаря переносу выходных: 31 декабря станет нерабочим за счёт воскресенья 4 января, а суббота 3 января будет перенесена на 9 января.

После новогодних каникул, которые завершатся 12 января, у россиян с пятидневной рабочей неделей останется всего 19 рабочих дней. Благодаря этому январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в году.

Череда зимних нерабочих дней продолжится в феврале. В честь Дня защитника Отечества граждане будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля включительно.

