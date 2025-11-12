Более половины россиян встретят Новый год в Азии — спрос вырос на 70%

Азия становится главным направлением новогодних каникул для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Более 50% путешественников планируют встретить 2026 год именно там. По данным сервиса «Слетать.ру», спрос на новогодние туры в азиатские страны вырос на 72,8% по сравнению с прошлым годом, а чартерные программы уже почти полностью распроданы.

На долю азиатских направлений у туроператоров приходится 50–60% всех зарубежных продаж. Места на чартерные рейсы на Пхукет заняты на 85%, в Паттайю — на 60%, а программы во Вьетнам и Китай — в лидерах по приросту бронирований.

Традиционный фаворит зимнего сезона — Таиланд — по-прежнему сохраняет первое место, но уступает по темпам роста Вьетнаму. За год доля Вьетнама увеличилась с 6 до 22% благодаря расширению чартерной сетки до 18 городов вылета. Китай замыкает тройку лидеров — интерес к нему вырос втрое после отмены виз для россиян.

По данным туроператоров Coral Travel, Anex и Space Travel, в десятку самых популярных стран на Новый год также вошли Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка, Малайзия, Индия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

Рост интереса к Азии аналитики связывают с мягким климатом, безвизовыми условиями и выгодным курсом валют. При этом Европа остаётся малодоступной из-за высоких цен и ограничений на авиасообщение, что делает азиатские направления главным выбором российских туристов на зиму 2025–2026 годов.

А ранее Life.ru писал, что к декабрю авиабилеты и места в отелях в популярных туристических зонах могут закончиться. Россияне зачастую выбирают внутренний туризм за его доступность и атмосферность, хотя традиционные тёплые направления сохраняют свою привлекательность для празднования Нового года.