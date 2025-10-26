Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 07:42

Назван топ экзотических курортов в России и за границей для новогодних каникул

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Спрос на новогодние туры в октябре удвоился, при этом популярностью пользуются как российские направления, так и зарубежные курорты, рассказала эксперт по путешествиям Юлия Любимова. По её словам, к декабрю авиабилеты и места в отелях в популярных туристических зонах могут закончиться.

Среди российских направлений лидирует Арктика с возможностью наблюдать северное сияние и знакомиться с культурой саамов, а также Кавказ с горнолыжными курортами и термальными источниками, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы». А в международном сегменте, по её словам, пользуются спросом Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, ОАЭ и африканские страны, предлагающие как пляжный отдых, так и экзотические приключения в саванне.

Эксперт подчеркнула, что россияне зачастую выбирают внутренний туризм за его доступность и атмосферность, хотя традиционные тёплые направления сохраняют свою привлекательность для празднования Нового года. Например, Мальдивы предлагают бунгало над водой, ужин при свечах и снорклинг. А в Кении, Танзании или Марокко можно наблюдать за жирафами и слонами.

Ранее россиянам назвали шесть стран, которые можно посетить без загранпаспорта. Тем временем россиянки начали переплачивать за туры ради путешествий без мужей.

Борис Эльфанд
