«Места силы»: Россиянки начали переплачивать за туры ради путешествий без мужей

Россиянки всё чаще путешествуют без мужей, формируя небольшие женские группы для поездок по России и за рубеж, обратил внимание вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, женщины выбирают направления, связанные с фитнесом, йогой и велнес-практиками — от Турции и Грузии до Омана, Марокко и особенно Индии.

Эксперт подчеркнул, что в России популярностью пользуются «места силы»: Алтай, Кавказ, Крым, Сочи и Абрау-Дюрсо, где создана вся необходимая инфраструктура для йоги, коучинга и спа-процедур. Оптимальный размер группы составляет 6-10 человек, поскольку большие компании нарушают камерную атмосферу.

Такой формат путешествий позволяет женщинам 30-45 лет, а также старшего возраста, временно отвлечься от забот о семье, работе и пожилых родителях. Специалист добавил, что, несмотря на более высокую стоимость специализированных туров по сравнению с обычными предложениями, россиянки готовы платить за программы с бизнес-коучами и тренерами.

«Конечно, цены завышают, но женщины покупают это. Они прекрасно понимают, что цена завышена, особенно, когда группа 6 человек», — подчеркнул Мкртчян.

По прогнозам собеседника радио Sputnik, через 10-15 лет Россия может достичь западных показателей, где 75% женщин путешествуют самостоятельно, тогда как в настоящее время более 60% российских туристок предпочитают семейные поездки с детьми. Мужчины не путешествуют в одиночку ни на Западе, ни в РФ, заключил он.