2 октября, 07:35

Делят быт, а не постель: Россиянам рассказали, что такое бостонский брак

Психолог Лунюшин: Бостонский брак позволяет оптимизировать бытовые расходы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Бостонский брак как форма сожительства женщин без романтической связи вновь набирает популярность в современном мире, рассказал психолог высшей категории Сергей Лунюшин. По его словам, такая модель проживания характерна для дам, столкнувшихся с трудностями в поиске партнёра, а также желающих оптимизировать бытовые расходы.

Экономическая целесообразность является ключевым фактором бостонского брака. Совместное проживание позволяет делить траты на аренду, питание и коммунальные услуги. Такие союзы, как правило, не предполагают сексуальных отношений между сожительницами, они могут встречаться с мужчинами «на стороне».

Собеседник RuNews24.ru полагает, что в обозримом будущем бостонский брак сохранится как устойчивая, но нишевая практика. По его оценке, большинство женщин будут стремиться к традиционным разнополым отношениям, которые остаются преобладающей формой партнёрства в современном обществе.

«Подобные отношения — часть индивидуальных особенностей человека и отражение стремления к комфорту, безопасности и экономии. В то же время массовое бегство от традиционных ролей и институтов — явление временное и скорее исключение, чем правило», — заключил эксперт.

Ранее в России предложили бороться с блудом с помощью венчания. Кроме того, активисты призвали ввести уголовную ответственность за супружеские измены. В свою очередь священник рассказал, как сохранить верность в браке.

