«Краеугольный камень»: Священник объяснил, почему распадаются венчанные браки

Венчанный брак в православии представляет собой «создание малой Церкви», а не просто красивый обряд, подчеркнул священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев. По его словам, христианский брак должен строиться на союзе любви и жертвенности, где супруги вместе идут ко спасению через общую веру, молитву и участие в церковных таинствах.

«Важнейшим краеугольным камнем брака является верность. Но в христианском браке имеется не только физическая верность, но и душевная, когда супруги являются самыми близкими друзьями и единомышленниками, а главное, духовная верность Богу», — подчеркнул иерей.

При этом он отметил, что современные пары часто сталкиваются с потребительским отношением к браку, когда мужья уклоняются от духовного руководства семьёй, а жёны отказываются принимать их главенство. К основным духовным причинам разводов собеседник РИА «ФедералПресс» отнёс эгоизм, нежелание идти на компромиссы и равнодушие к духовной жизни.

Напомним, ранее христианам разрешили венчаться в церкви 3 раза. Согласно каноническим правилам православной церкви, венчание допускается не более трёх раз, рассказал депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, каждый случай требует индивидуального рассмотрения духовником и архиереем.