Покупка впечатлений: Психолог объяснила, почему состоятельные мужчины изменяют

Состоятельных мужчин привлекает не столько сама возможность изменить, сколько шанс получить более яркие ощущения и новые впечатления. Для многих это способ «распробовать» жизнь на полную. Об этом Пятому каналу рассказала психолог Наталья Панфилова.

Почему состоятельные мужчины изменяют. Видео © Пятый канал

По словам специалиста, у такой категории есть внутренняя тяга не упустить ни одной возможности — попробовать и испытать максимум эмоций. Именно это стремление подталкивает их искать других женщин, в том числе через эскорт‑услуги.

Часто речь идёт о быстрой разрядке и поверхностных связях, которые умышленно не переводятся в серьёзные отношения: любовные эпизоды коротки, а партнёры — переменчивы. Верность, по мнению Панфиловой, не всегда коррелирует с финансовой стабильностью.

«Мужчины обладают стадным эффектом. Измены возникают, когда затишье, хочется снять стресс, нужно развлечься», — пояснила эксперт.

Напротив — если мужчина полностью занят важными задачами, он в меньшей степени поддаётся отвлекающим соблазнам.

Ранее эксортница и актриса из фильмов для взрослых рассказала, что 80% клиентов девушек по вызову — это женатые мужчины. По её словам, причинами такого явления являются психологическое давление, стресс, а также культурные и социальные установки.