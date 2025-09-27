Покупка впечатлений: Психолог объяснила, почему состоятельные мужчины изменяют
Психолог Панфилова: Мужчины изменяют жёнам из-за стресса и безделья
Состоятельных мужчин привлекает не столько сама возможность изменить, сколько шанс получить более яркие ощущения и новые впечатления. Для многих это способ «распробовать» жизнь на полную. Об этом Пятому каналу рассказала психолог Наталья Панфилова.
По словам специалиста, у такой категории есть внутренняя тяга не упустить ни одной возможности — попробовать и испытать максимум эмоций. Именно это стремление подталкивает их искать других женщин, в том числе через эскорт‑услуги.
Часто речь идёт о быстрой разрядке и поверхностных связях, которые умышленно не переводятся в серьёзные отношения: любовные эпизоды коротки, а партнёры — переменчивы. Верность, по мнению Панфиловой, не всегда коррелирует с финансовой стабильностью.
«Мужчины обладают стадным эффектом. Измены возникают, когда затишье, хочется снять стресс, нужно развлечься», — пояснила эксперт.
Напротив — если мужчина полностью занят важными задачами, он в меньшей степени поддаётся отвлекающим соблазнам.
Ранее эксортница и актриса из фильмов для взрослых рассказала, что 80% клиентов девушек по вызову — это женатые мужчины. По её словам, причинами такого явления являются психологическое давление, стресс, а также культурные и социальные установки.
