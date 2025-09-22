Эскортница раскрыла, почему 80% клиентов девушек по вызову — женатые мужчины

Я считаю, что количество женатых мужчин, покупающих такие услуги, не зависит прямо от каких-либо внешних условий, изменений в обществе или тенденций. В любой ситуации — будь то в России или в других странах — мужчины в большинстве случаев будут продолжать искать интимные услуги через эскортниц. Эта потребность, по моему мнению, глубоко укоренена в мужской психологии, и она не исчезнет с какими-либо социальными или политическими переменами.