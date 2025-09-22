Эскортница раскрыла, почему 80% клиентов девушек по вызову — женатые мужчины
Актриса Полина Vogue: 80% клиентов эскортниц — это женатые россияне
Около 80% клиентов девушек по вызову — это состоящие в серьёзных отношениях и женатые мужчины. Такую статистику в беседе с Life.ru привела эскортница, актриса 18+ Полина Vogue. Она также нашла объяснение такой тенденции.
Я считаю, что количество женатых мужчин, покупающих такие услуги, не зависит прямо от каких-либо внешних условий, изменений в обществе или тенденций. В любой ситуации — будь то в России или в других странах — мужчины в большинстве случаев будут продолжать искать интимные услуги через эскортниц. Эта потребность, по моему мнению, глубоко укоренена в мужской психологии, и она не исчезнет с какими-либо социальными или политическими переменами.
Эскортница назвала причины такой тенденции:
- Психологическое давление и стресс: многие мужчины ищут временного убежища или расслабления, особенно если у них напряжённый рабочий график или личные проблемы.
- Культурные и социальные установки: в некоторых случаях социальное давление или собственные убеждения побуждают мужчин скрывать свою потребность в интимной услуге или искать её тайком.
Полина Vogue считает, что число клиентов, обращающихся к эскортницам, может снизиться из-за расширения возможностей онлайн-знакомств, однако незначительно, — мужчины всё равно будут обращаться к проституткам, особенно те, кто уже привык получать такие услуги.
«Обобщая, скажу, что, несмотря на все социальные перемены, женатые мужчины и те, кто в отношениях, по-прежнему — основная категория клиентов. Их число, по моему мнению, незначительно снизится», — заключила собеседница Life.ru.
