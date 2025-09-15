Анорексия стала новым нездоровым трендом среди российских эскортниц
В индустрии эскорта набирает обороты тревожный тренд: всё больше клиентов требуют от девушек экстремальной худобы. Представительницы сферы признаются, что многие доводят себя до истощения ради заработка. Об этом сообщил SHOT.
Эскортницы жалуются на рост спроса на девушек с анорексичной внешностьюФото © Telegram / SHOT
По словам собеседниц, в моде теперь миниатюрные девушки весом всего 35–40 килограммов без форм. На них сегодня приходится основной спрос, и именно у таких эскортниц цены на услуги выше. Из-за этого многие, стремясь соответствовать ожиданиям, сталкиваются с расстройствами пищевого поведения.
Мода на анорексичность пришла с Запада — из США и Франции. Её распространение связывают с TikTok, который ранее обвиняли в пропаганде экстремальной худобы и бодишейминга.
Ранее сообщалось о рисках популярного среди российской молодёжи тренда саунинга — танцев в сауне под музыку. Такие нагрузки плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Экстремальный ритм отдыха может быть опасен, в некоторых случаях даже с летальным исходом.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ronny 80