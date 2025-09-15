Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 11:21

Анорексия стала новым нездоровым трендом среди российских эскортниц

В индустрии эскорта набирает обороты тревожный тренд: всё больше клиентов требуют от девушек экстремальной худобы. Представительницы сферы признаются, что многие доводят себя до истощения ради заработка. Об этом сообщил SHOT.

Эскортницы жалуются на рост спроса на девушек с анорексичной внешностьюФото © Telegram / SHOT

Эскортницы жалуются на рост спроса на девушек с анорексичной внешностьюФото © Telegram / SHOT

По словам собеседниц, в моде теперь миниатюрные девушки весом всего 35–40 килограммов без форм. На них сегодня приходится основной спрос, и именно у таких эскортниц цены на услуги выше. Из-за этого многие, стремясь соответствовать ожиданиям, сталкиваются с расстройствами пищевого поведения.

Мода на анорексичность пришла с Запада — из США и Франции. Её распространение связывают с TikTok, который ранее обвиняли в пропаганде экстремальной худобы и бодишейминга.

Опасный тренд: Врач раскрыла, как «улыбка Джокера» и порезы на губах угрожают детям
Опасный тренд: Врач раскрыла, как «улыбка Джокера» и порезы на губах угрожают детям

Ранее сообщалось о рисках популярного среди российской молодёжи тренда саунинга — танцев в сауне под музыку. Такие нагрузки плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Экстремальный ритм отдыха может быть опасен, в некоторых случаях даже с летальным исходом.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ronny 80

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar