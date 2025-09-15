Анорексия стала новым нездоровым трендом среди российских эскортниц

В индустрии эскорта набирает обороты тревожный тренд: всё больше клиентов требуют от девушек экстремальной худобы. Представительницы сферы признаются, что многие доводят себя до истощения ради заработка. Об этом сообщил SHOT.

Эскортницы жалуются на рост спроса на девушек с анорексичной внешностьюФото © Telegram / SHOT

По словам собеседниц, в моде теперь миниатюрные девушки весом всего 35–40 килограммов без форм. На них сегодня приходится основной спрос, и именно у таких эскортниц цены на услуги выше. Из-за этого многие, стремясь соответствовать ожиданиям, сталкиваются с расстройствами пищевого поведения.

Мода на анорексичность пришла с Запада — из США и Франции. Её распространение связывают с TikTok, который ранее обвиняли в пропаганде экстремальной худобы и бодишейминга.