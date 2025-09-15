Христианам разрешили венчаться в церкви 3 раза

Согласно каноническим правилам православной церкви, венчание допускается не более трёх раз, рассказал депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, каждый случай требует индивидуального рассмотрения духовником и архиереем.

«Церковь с огромной осторожностью подходит к повторным бракам, рассматривая их как уступку человеческой немощи, а не как норму духовной жизни», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что для совершения второго венчания необходимо получить специальное разрешение правящего архиерея. При этом ключевым условием является доказательство невозможности сохранения первого брака и отсутствие вины со стороны человека, который обращается за благословением на повторное бракосочетание. Церковь тщательно изучает обстоятельства распада предыдущего союза, особенно если он был освящён таинством венчания.

Собеседник «Газеты.ru» добавил, что чинопоследование второго и третьего венчания значительно отличается от первого — из него исключаются определённые молитвы, что символизирует снисхождение к человеческой слабости. Церковь признаёт только первый брак идеалом, установленным Богом и призывает подходить к таинству с максимальной серьёзностью и трепетом.