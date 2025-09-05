Мессенджер MAX
5 сентября, 12:26

Священник рассказал, когда можно начинать молиться за усопших

Священник Ефанов: Молиться об усопшем можно в первый же день после смерти

Обложка © Life.ru

Молитвенная помощь душе человека необходима с самого первого мгновения после смерти. Об этом заявил священник Андрей Ефанов, слова которого приводит РИА «ФедералПресс».

«Молитва нужна сразу с момента смерти, чтобы поддержать душу усопшего», – подчеркнул протоиерей.

По его словам, это может выражаться как в личных молитвенных обращениях, так и в чтении специальных церковных текстов — панихиды, канона или литии. Именно с этого момента начинается духовная поддержка усопшего.

Если покойный был крещён, родственники могут подать записку для поминовения на Проскомидию или заказать сорокоуст — особую службу за упокой. Также возможно чтение Псалтири, но это лучше согласовать с настоятелем. Такие действия помогают сохранить связь между живыми и ушедшими, укрепляя духовную нить памяти.

Протоиерей Ефанов развеял распространённый миф, что молитвы за умерших допустимо начинать только после похорон или отпевания. Он отметил, что откладывать духовную поддержку души не стоит — она важна с первых минут прощания с земной жизнью.

Life.ru узнал, каким святым молиться за скорейшее закрытие кредитов
Ранее в Госдуме рассказали, каким святым нужно молиться, чтобы успешно для себя сменить рабочее место. При этом важно не просто механически просить о помощи, а продолжать попытки найти новую работу, ведь вера без дела мертва.

