16 октября, 13:16

На винодельческом форуме в РФ обсудят квоты на вино и туризм на виноградниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Российская винодельческая отрасль готовится к важному событию — IV Российскому винодельческому форуму, который состоится 12–13 ноября. Дмитрий Киселёв, председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР), рассказал о главных темах форума.

Дмитрий Киселёв рассказал о винодельческом форуме. Видео © Life.ru

Киселёв подчеркнул, что каждый год интерес к форуму возрастает, поскольку виноградарство и виноделие в России развиваются стремительными темпами. Он отметил, что форум станет важным событием для отрасли, не только для обмена опытом, но и для сверки планов развития, синхронизации работы с ведомствами и коллегами.

На форуме будут две ключевые секции: традиционный Саммит виноделов АВВР и стратегическая сессия «Вопросы виноделов — решения государства», на которой будут обсуждаться конкретные решения проблем отрасли и проводиться диалог с представителями ответственных органов.

«Будет представлено множество решений, на которые стоит обратить внимание. Это обязательные квоты на российское вино на полках и в ресторанах. Сейчас у нас есть рестораны, где на вопрос о российском вине пожимают плечами и говорят, что у нас его нет. Вопросы туристической застройки на виноградниках всегда были острыми, кажется, мы приходим уже к решению», — пояснил Киселёв.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин выразил неоднозначное мнение по поводу запрета алкоголя в самолётах и поездах. Он заявил, что эту позицию необходимо тщательно прорабатывать, ссылаясь на существующие традиции. Он подчеркнул, что садиться в транспорт в состоянии опьянения недопустимо.

