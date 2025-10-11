Винодел объяснил, почему не стоит смотреть на цену при выборе вина

Мнение, что дорогое вино автоматически означает высокое качество, неверно. Евгений Стржалковский, владелец итальянской винодельни Scarpa, раскрыл секреты правильного выбора вина, объясняя, почему не стоит слепо доверяться цене.

«Практика слепых дегустаций (когда пробуют без информации о производителе, стоимости, годе урожая и других характеристиках продукта) показала: не всегда дорого = качественно. Сравнительно недорогие образцы могут быть сбалансированы и понравиться больше переоцененных вин», — цитирует Стржалковского «Газета.ru».

Важную роль играют технологии производства. Выдержка в дубовых бочках, использование специальных амфор, культивирование местных сортов винограда — всё это увеличивает себестоимость, но и повышает качество напитка, пояснил эксперт. Минимальная стоимость достойной бутылки начинается от 500 рублей, при этом существенную долю могут составлять налоги.

Стржалковский рекомендует обращать внимание на баланс и свежесть вкуса. Качественное вино характеризуется гармонией ароматов, вкусов и послевкусия. Признаками некачественного продукта являются излишняя кислотность или чрезмерная спиртуозность. Эксперт советует начинать поиск достойных вин от 1500 рублей за бутылку, подчеркивая, что главное — собственные ощущения, а не модные рейтинги или чужие мнения. Слепое следование высокой цене — верный способ разочароваться в выборе.

