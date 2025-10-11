Родителей призвали с раннего возраста объяснять детям вред алкоголя

Подростковое употребление алкоголя требует от родителей прежде всего профилактических мер, а не решения уже возникшей проблемы. Такое мнение высказала психолог Анастасия Сидорова.

Психолог Анастасия Сидорова о профилактике употребления алкоголя подростками. Видео © Пятый канал

Специалист отметила, что на поведение подростка влияет семейная обстановка, однако даже в непьющих интеллигентных семьях возможны случаи детского алкоголизма. Важно отличать разовое употребление от формирования системы, при этом превентивные беседы о вреде спиртного необходимо начинать уже с младшего школьного возраста.

«В любом случае, превентивные меры куда эффективней, нежели необходимость решать уже возникшую проблему», — предупредила она в разговоре с Пятым каналом.

Психолог подчеркнула, что алкоголь особенно опасен для развивающегося организма, поскольку нарушает формирование мозга и повреждает внутренние органы. При этом родителям бессмысленно требовать от ребёнка трезвости, если они сами употребляют спиртное — в такой ситуации важно честно объяснять свою взрослую позицию и ответственность за собственный выбор.

Ранее жительница Краснодара устроила скандал в социальных сетях, показав видео, где её маленькая дочь пьёт из рюмки похожий на коньяк напиток, а мать учит девочку «правильно закусывать». Часть зрителей сочла ролик постановочной, тем не менее полиция уже проверяет ситуацию.