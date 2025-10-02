«Закусывай»: На Кубани мать сняла на видео, как «учит» маленькую дочь пить коньяк из рюмки

В Краснодаре разгорелся скандал из-за матери, которая дала своей маленькой дочери напиток, похожий на коньяк. Женщина записала всё на видео и показала ролик в одном из «мамских» чатов, вызвав широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Сначала женщина показала на видео бутылку из-под коньяка, а затем налила напиток в рюмку и отдала дочери. Малышка сидела за столом с бутылочкой для кормления и пила из рук матери.

«Давай, доченька, пить. На. Вот так. Давай. Давай-давай. Закусывай. Давай. Что? Коньяк это», — говорит женщина.

Ситуация вызвала возмущение пользователей. Некоторые призвали органы опеки обратить внимание на семью. Другие уверены, что вместо алкоголя в рюмке чай. Полиция уже начала проверку по данному факту.

