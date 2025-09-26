Мать прятала тело 30-летней дочери в морозилке 20 лет

В Японии полиция задержала 75-летнюю женщину, которая двадцать лет хранила тело умершей дочери в морозильной камере. Подозреваемую арестовали по статье о пренебрежительном отношении к умершей. Следствие собирается проверить пенсионерку на предмет психических отклонений, пишет газета The Straits Times.

Правда вскрылась 23 сентября. Правоохранители по жалобе соседей пришли к Кэйко Мори в Токио. Во время обыска они нашли в морозилке тело. Погибшей была дочь хозяйки дома, которой в этом году могло исполниться 50 лет. Пенсионерка не смогла объяснить, зачем положила останки своего ребёнка в морозилку. Также она не стала называть причину её смерти. Тело отправлено на экспертизу. Кэйко Мори признала свою вину и раскаялась, что не похоронила дочь.

Ранее на Кубани арестовали отца, который утопил в реке трёхлетнюю дочь с ДЦП. Он ударил её по голове, а потом вывез тело к реке и утопил. Матери он сказал, что малышку похитили неизвестные.