В Ростове пьяная мать протаранила лифт коляской с ребёнком и попала на видео

В Ростове-на-Дону произошёл вопиющий инцидент с жестоким обращением с ребёнком, сообщает Don Mash. По данным телеграм-канала, пьяная мамаша использовала детскую коляску с годовалым малышом в качестве тарана и практически разнесла весь подъезд в многоэтажном доме на Суворовском.

Мать таранила лифт коляской с ребёнком в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Don Mash

Согласно свидетельствам очевидцев, мать находилась в гостях у подруги, где знатно переборщила с алкоголем. После этого женщина принялась дубасить коляской стены лифта, едва не уронив младенца на лестничном пролёте. В кульминации инцидента горе-мать ногой выбила дверь и упала вместе с ребёнком на пол.

Младенец продолжительное время находился в положении вниз головой, однако женщина даже не предпринимала попыток помочь ему, продолжая неадекватные действия.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с ребёнком. Поводом стало сообщение соседа, обнаружившего в домовом чате видео с противоправными действиями женщины в отношении малыша.