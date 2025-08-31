В Москве женщина родила сына и выбросила его в унитаз

В Москве женщина родила сына и выбросила новорождённого мальчик в унитаз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Всё произошло в квартире на улице Тёплый Стан. Горе-мамаша родила мальчика и, решив от него избавиться, оставила младенца в унитазе. Однако довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла, поскольку её сожительница успела вызвать скорую помощь. Ребёнка сразу же госпитализировали в городскую больницу.

Злоумышленницу тоже доставили в медицинское учреждение. Следователи намерены приступить к её допросу после получения разрешения от врачей. Возбуждено уголовное дело.