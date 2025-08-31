В Москве женщина родила сына и выбросила его в унитаз
Обложка © freepik/lifeforstock
В Москве женщина родила сына и выбросила новорождённого мальчик в унитаз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
Всё произошло в квартире на улице Тёплый Стан. Горе-мамаша родила мальчика и, решив от него избавиться, оставила младенца в унитазе. Однако довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла, поскольку её сожительница успела вызвать скорую помощь. Ребёнка сразу же госпитализировали в городскую больницу.
Злоумышленницу тоже доставили в медицинское учреждение. Следователи намерены приступить к её допросу после получения разрешения от врачей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в индийской школе-интернате в округе Шахапур 17-летняя ученица родила ребёнка в туалете после изнасилования. В шоковом состоянии она сначала не раскрывала детали и имя насильника, упомянув лишь внезапную боль в животе. Полиция отметила, что девушка нерегулярно посещала занятия.