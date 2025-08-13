«‎Не знала о беременности»: Школьница внезапно родила в ванной и выбросила дочь с 5-го этажа

В Берёзниках (Пермский край) 16-летняя школьница родила дочь и, решив, что та не выжила, выбросила младенца с пятого этажа. Тело новорождённой нашли под окнами дома на улице Мира. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет региона.

«Это девочка. Там была пуповина, кровь была… Она вообще вся синяя была. Она очень сильно винит себя сейчас за это», — рассказала 59.RU подруга девушки.

В переписке с подругой школьница призналась, что не понимает, почему так поступила. Подросток говорит, что не знала о беременности и впала в панику, когда внезапно родила малышку в ванной. Отец ребёнка — 14-летний подросток. Следователи изъяли вещественные доказательства и назначили экспертизы.