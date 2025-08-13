Исколола голову шприцами: Россиянка убила двухмесячного сына и притворилась безумной

В Улан-Удэ произошло чудовищное преступление — 30-летняя жительница города лишила жизни своего двухмесячного ребёнка, сделав ему множественные инъекции сильнодействующего препарата. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Бурятия.

Расправа произошла в ночь на 9 октября 2024 года. В порыве гнева из-за плача женщина нанесла маленькому сыну удар по лицу, после чего ввела смертельные дозы препарата шприцами в область головы. Малыш погиб, а мать попыталась скрыться. Её нашли и взялит под стражу в квартире знакомого.