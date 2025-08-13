Встреча Путина и Трампа
13 августа, 14:07

Исколола голову шприцами: Россиянка убила двухмесячного сына и притворилась безумной

СК: В Улан-Удэ мать убила младенца за плач и хотела списать на состояние аффекта

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Улан-Удэ произошло чудовищное преступление — 30-летняя жительница города лишила жизни своего двухмесячного ребёнка, сделав ему множественные инъекции сильнодействующего препарата. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Бурятия.

Расправа произошла в ночь на 9 октября 2024 года. В порыве гнева из-за плача женщина нанесла маленькому сыну удар по лицу, после чего ввела смертельные дозы препарата шприцами в область головы. Малыш погиб, а мать попыталась скрыться. Её нашли и взялит под стражу в квартире знакомого.

На допросах горе-мать ссылалась на послеродовую депрессию и состояние аффекта, однако экспертиза установила, что она полностью осознавала свои действия. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В скором времени материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Невменяемая мать родила в туалете поезда и убила малыша, смыв в унитаз. Но её не посадят

А в Екатеринбурге женщина-врач убила двоих детей — девяти и трёх лет — и совершила самоубийство. По словам знакомых, женщина страдала от глубокой депрессии и пыталась справиться с ней с помощью походов к психологу и советов в Интернете.

